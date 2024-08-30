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لليوم الثالث على التوالي.. اقتحام إسرائيل للضفة الغربية مستمر

Lebanon 24
30-08-2024 | 03:31
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يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، عدوانه على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة لليوم الثالث على التوالي، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين وسماع دوي انفجارات بين حين وآخر.
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في السياق، قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن "طائرة بدون طيار استهدفت خلية من المسلحين الفلسطينيين وسط اشتباكات مع قواتها في مدينة جنين بالضفة الغربية".

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن ثلاثة أشخاص قتلوا في غارة لطائرة بدون طيار على سيارة في بلدة الزبابدة في منطقة جنين.

وأشارت وكالة "وفا" الفلسطينية، إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي، تواصل عملياتها في جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي.

وأجرى الجيش الإسرائيلي عمليات تفتيش واحتجاز للأهالي في الحي الشرقي من جنين.

كما داهمت قواته عدة منازل في محيط مسجد خالد بن الوليد في الحي، وأخضعت مواطنين لتحقيق ميداني، واعتقلت عددا منهم.

وواصلت الجرافات الإسرائيلية تجريف الشوارع والبنية التحتية في المدينة والمخيم، محدثة دمارا كبيرا. (سكاي نيوز عربية)
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