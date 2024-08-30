بعد مفاوضات سرية.. ألمانيا ترحّل أفغاناً لأول مرة منذ سيطرة طالبان

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لأوّل مرة منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة، أعلنت ألمانيا أنها نفّذت، الجمعة، أول عملية ترحيل لمواطنين أفغان، فيما تواجه برلين ضغوطا لكبح الهجرة.وأوضح الناطق باسم الحكومة شتيفن هيبيشترايت في بيان: "هؤلاء مواطنون أفغان، وجميعهم مدانون بارتكاب جرائم ولا يحق لهم البقاء في ألمانيا وقد صدرت بحقهم أوامر ترحيل".ونقلت طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية أقلعت من مطار لايبزيغ قبيل الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش متّجهة إلى كابل 28 أفغانيا، وفق ما أوردت مجلة "دير شبيغل" نقلا عن مصادر أمنية.وأضافت المجلة أن العملية كانت نتيجة شهرين من "المفاوضات السرية" التي عملت فيها قطر كوسيط بين برلين وسلطات طالبان.وأشار هيبيشترايت إلى أن ألمانيا "طلبت من شركاء إقليميين رئيسيين الدعم لتسهيل عمليات الترحيل" دون تقديم تفاصيل إضافية. (سكاي نيوز عربية)