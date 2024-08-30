اتهام خطير لمؤسس تليغرام.. عنف أحد أطفاله وهدد بقتله!

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اتهم مؤسس تليغرام بافل دوروف الذي يواجه عدة اتهامات جنائية أولية من قبل القضاء الفرنسي، بتعنيف أحد أطفاله.وفي التفاصيل، قدمت شريكة دوروف السابقة، إيرينا بولغار، شكوى ضد دوروف أمام محكمة في جنيف بسويسرا في آذار 2023، متهمة إياه بضرب أحد أطفاله الثلاثة الذين أنجبتهم منه. كما قالت بولغار إنها كانت على علاقة مع دوروف بين أوائل عام 2013 و2022 وأنجبا ثلاثة أطفال معًا، حسب ما نقلت شبكة سي إن إن.وكانت إيرينا التي تعيش مع أطفالها الآن في سويسرا، أوضحت في تعليق سابق على إنستغرام أن أولادها مسجلون رسمياً على اسم الأب، على الرغم من عدم تسجيل زواجهما.إلا أنها زعمت في القضية التي رفعتها ضد شريكها السابق، أن الأخير ألحق الأذى بابنه الأصغر البالغ من العمر خمس سنوات، عدة مرات بين عامي 2021 و2022، وهدد "بقتله"، وفق ما أظهرت الشكوى التي تقدمت بها.كما زعمت في شكواها أن ابنها عاش حالة من القلق بعد الحوادث المزعومة التي تعرض لها، وعانى من "مشاكل منتظمة في النوم"، و"سلس البول" (المصطلح الطبي للتبول اللاإرادي)، فضلا عن الكوابيس.كذلك، أشارت بولغار في الشكوى إلى أنها انفصلت عن دوروف في نهاية عام 2018 ، لكنه التزم بشكل خطي بدفع مبلغ 150 ألف يورو شهريًا لإعالتها وأطفالها، وأعطاها بطاقتين مصرفيتين، مما سمح لها بسحب المبلغ المذكور من حساباته الشخصية.إلى ذلك، أضافت الشكوى أن دوروف لم ير أطفاله منذ أيلول 2022، وأنه لم يكن يعتني بهم، بل "حظر" البطاقات المصرفية التي أعطاها لها سابقا.والتقت بولغا بدوروف عام 2012، وكانا يعيشان معًا "كعائلة كاملة" منذ 2013 في سانت بطرسبورغ، حيث ولد أطفالهما الثلاثة، لكنها حاليا تعيش مع أولادها (صبيان وفتاة) في سويسرا منذ 2020.وأضافت أنهما "ظلا يعيشان كزوجين" وكان دوروف يزورها وأطفالها في سويسرا مع والدته وشقيقه، لكن لم تنشر تلك المعلومات الخاصة بأسرتها سابقا لتجنب تعمد لفت الانتباه إليها أو إلى أطفالها. الا أنها غيرت رأيها لاحقا لأن أطفالها كانوا يتساءلون عن سبب عدم وجود معلومات عنهم على الإنترنت، "على عكس طفلي أبيهما الأكبر سنا"، على حد قولها.أتت تلك التطورات في قضية مؤسس منصة المراسلة الشهيرة بعدما قضى دوروف يومه أمس الخميس خارج السجن، عقب الإفراج عنه بكفالة قدرها 5.56 مليون دولار (5 ملايين يورو)، بعدما أمضى 4 أيام معتقلاً في فرنسا التي فرضت عليه حظر سفر بانتظار محاكمته المحتملة بتهم ترتبط بالمحتوى المخالف للقانون في تطبيقه للرسائل النصية.وكان بافل احتجز يوم السبت الماضي في مطار لو بورجيه ضمن تحقيق قضائي فتح الشهر الماضي وتضمن 12 انتهاكا جنائيا مزعوما. (العربية)