مصر تستعيد رأس مومياء وآثارا مهربة من هولندا

أعلنت مصر عن استعادتها آثارا من هولندا، أثبتت التحقيقات خروجها من البلاد بطريقة غير شرعية.

وذكرت وزارة السياحة والآثار المصرية، في بيان لها، أن "السفارة المصرية في هولندا، تسلمت تمثالا من الأوشابتي، وجزءا من تابوت ملون، ورأس مومياء من العصر المتأخر".

ولفت بيان وزارة السياحة والآثار المصرية إلى أنه "تم ضبط هذه القطع داخل أحد محال بيع للآثار والأنتيكات في هولندا، حيث قامت السلطات الهولندية بالتعاون من السلطات المصرية بالتحقيقات اللازمة، والتي انتهت إلى تسلم مصر لهذه القطع، واستعادتها الى أرض الوطن". (سبوتنيك)