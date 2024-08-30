إثيوبيا للصومال: أوقفوا التحالفات التي تهدد أمننا

بعد تحذيرها من اضطرابات في القرن الإفريقي إثر إرسال مصر أسلحة للصومال، أكدت إثيوبيا أنها ملتزمة بحل الخلافات بين البلدين بطريقة سلمية.



وأوضح وزير خارجيتها أتسكي سيلاسي، في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، أن بلاده تؤمن بالتعامل مع الدول المجاورة وفق مبادئ حسن الجوار.

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لكنه طالب الحكومة الصومالية بالتوقف عن الأعمال والتحالفات التي تهدد أمن إثيوبيا القومي.

كما أضاف أن العلاقة مع الصومال تشهد في الوقت الحالي تطورات ملحوظة، لكن أديس أبابا ملتزمة في حل الخلافات مع مقديشو بطريقة سلمية.



إلا أنه زعم أن مسؤولين في الحكومة الصومالية يعملون على تصعيد الخلافات بين البلدين.



إلى ذلك، قال إن إثيوبيا عملت جاهدة على تحقيق السلام والأمن في الصومال، مضيفا أن "مجموعة الشباب الإرهابية في الصومال واحدة من أغنى الجماعات الإرهابية في العالم". ودعا السلطات الصومالية إلى مواجهتها معاً. (العربية)