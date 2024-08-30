انقطاع الكهرباء عن معظم مقاطعات أوكرانيا

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أعلنت شركة "أوكرينيرغو" للطاقة الكهربائية بأوكرانيا انقطاع التيار في العاصمة كييف ومعظم مقاطعات البلاد جراء الضربات الروسية المستمرة لمحطات ومحوّلات الكهرباء.وكتبت الشركة على "تلغرام": "نظرا للوضع الصعب في نظام الطاقة، نعلن انقطاع الكهرباء في كييف ومقاطعات كييف وتشيركاسي وجيتومير وتشيرنيغوف وخاركوف وسومي وبولتافا ودنيبروبتروفسك وكيروفوغراد وزابوروجيه وفينيتسا وخميلنيتسكي وتشيرنوفتسي وخيرسون ونيكولايف وأوديسا".وفي وقت سابق قال وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو إن الشتاء المقبل سيكون الأصعب في تاريخ أوكرانيا.وتواصل القوات الجوية الروسية تدمير البنى التحتية وعقد المواصلات والسكك الحديدية ولاسيما في غرب أوكرانيا، التي تستخدمها قوات كييف لاستقبال الأسلحة من حلفائها في "الناتو" عبر رومانيا وبولندا.وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن الجيش الروسي انتظر انقضاء الشتاء الماضي ولم يجهز على منظومة الكهرباء والطاقة الأوكرانية بالكامل، مراعاة للمدنيين في ظل صقيع الشتاء المميت في أوكرانيا، محذرا نظام وقوات كييف من شتاء عصيب.