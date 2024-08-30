Advertisement

عربي-دولي

انقطاع الكهرباء عن معظم مقاطعات أوكرانيا

Lebanon 24
30-08-2024 | 05:50
A-
A+
Doc-P-1240791-638606191570518536.jpg
Doc-P-1240791-638606191570518536.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة "أوكرينيرغو" للطاقة الكهربائية بأوكرانيا انقطاع التيار في العاصمة كييف ومعظم مقاطعات البلاد جراء الضربات الروسية المستمرة لمحطات ومحوّلات الكهرباء.

وكتبت الشركة على "تلغرام": "نظرا للوضع الصعب في نظام الطاقة، نعلن انقطاع الكهرباء في كييف ومقاطعات كييف وتشيركاسي وجيتومير وتشيرنيغوف وخاركوف وسومي وبولتافا ودنيبروبتروفسك وكيروفوغراد وزابوروجيه وفينيتسا وخميلنيتسكي وتشيرنوفتسي وخيرسون ونيكولايف وأوديسا".
Advertisement

وفي وقت سابق قال وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو إن الشتاء المقبل سيكون الأصعب في تاريخ أوكرانيا.

وتواصل القوات الجوية الروسية تدمير البنى التحتية وعقد المواصلات والسكك الحديدية ولاسيما في غرب أوكرانيا، التي تستخدمها قوات كييف لاستقبال الأسلحة من حلفائها في "الناتو" عبر رومانيا وبولندا.

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن الجيش الروسي انتظر انقضاء الشتاء الماضي ولم يجهز على منظومة الكهرباء والطاقة الأوكرانية بالكامل، مراعاة للمدنيين في ظل صقيع الشتاء المميت في أوكرانيا، محذرا نظام وقوات كييف من شتاء عصيب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:19 | 2024-08-30
07:50 | 2024-08-30
07:33 | 2024-08-30
07:00 | 2024-08-30
06:57 | 2024-08-30
06:51 | 2024-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24