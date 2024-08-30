مأساة وحزنٌ في الأردن.. هكذا قتل مطلوبون "رجل أمن"!

محافظة إربد شمال الأردن.

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وكان الشرطي ينفذ دورية أمنية مساء أمس الخميس في مدينة إربد، وحينها اشتبه بسيارة فذهب لإيقافها.وبينما همّ ليطلب من السائق الأوراق، عمد الأخير إلى دهسه، ثم فر من الموقع.بدورها، نعت مديرية الأمن العام الأردنية الوكيل "أبو عسكر" من مرتبات إدارة البحث الجنائي، مؤكدة أن الراحل تعرّض لحادث دهس متعمد أثناء واجبه في إربد.وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية إنه أثناء قيام إحدى دوريات البحث الجنائي بواجبها في مدينة إربد أمس، اشتبهت بإحدى المركبات فأوقفتها، ليتبين أن في داخلها عددا من الأشخاص. عندها، قام سائق المركبة بدهس الوكيل والفرار من المكان.كذلك، أكد أنه جرى التعميم على المركبة ومن بداخلها، ثم ضبطها، وما زال البحث جاريا عن من كانوا بداخلها.