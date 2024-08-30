Advertisement

عربي-دولي

مأساة وحزنٌ في الأردن.. هكذا قتل مطلوبون "رجل أمن"!

Lebanon 24
30-08-2024 | 06:51
A-
A+
Doc-P-1240813-638606229686482955.jpg
Doc-P-1240813-638606229686482955.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي رجل أمن أردني يُدعى محمد توفيق علي أبو عسكر، مصرعه بعد أن دهسه عدد من الأشخاص المطلوبين بواسطة سيارة كانوا يستقلونها في محافظة إربد شمال الأردن.

وكان الشرطي ينفذ دورية أمنية مساء أمس الخميس في مدينة إربد، وحينها اشتبه بسيارة فذهب لإيقافها.
Advertisement

وبينما همّ ليطلب من السائق الأوراق، عمد الأخير إلى دهسه، ثم فر من الموقع.

بدورها، نعت مديرية الأمن العام الأردنية الوكيل "أبو عسكر" من مرتبات إدارة البحث الجنائي، مؤكدة أن الراحل تعرّض لحادث دهس متعمد أثناء واجبه في إربد.

وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية إنه أثناء قيام إحدى دوريات البحث الجنائي بواجبها في مدينة إربد أمس، اشتبهت بإحدى المركبات فأوقفتها، ليتبين أن في داخلها عددا من الأشخاص. عندها، قام سائق المركبة بدهس الوكيل والفرار من المكان.

كذلك، أكد أنه جرى التعميم على المركبة ومن بداخلها، ثم ضبطها، وما زال البحث جاريا عن من كانوا بداخلها.
 
بدوره، أكد مصدر أمني مسؤول لـ"العربية.نت" أنه سيتم التوصل للجناة في أقرب وقت. كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

يذكر أن الجهاز الأمني في الأردن لديه أساليب مهنية احترافية لضبط السائق الذي فر من وجه العدالة بأقصى سرعة، وفقاً للمصدر ذاته.

وختم المصدر مشددا على أن "ضبط الجناة مسألة وقت لا أكثر!". (العربية نت)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2024-08-30
10:46 | 2024-08-30
10:45 | 2024-08-30
10:41 | 2024-08-30
10:31 | 2024-08-30
10:00 | 2024-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24