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عربي-دولي

"تسليح".. هذا ما كشفه مسؤول إسرائيليّ عن أنشطة إيران في الضفة!

Lebanon 24
30-08-2024 | 06:57
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تحدث مسؤول إسرائيلي عن تفاصيل ما أسماه "الدور الإيراني في تسليح الضفة الغربية، وبناء قواعد عسكرية فيها".

وقال المسؤول الإسرائيلي لموقع "إيران إنترناشيونال" المعارض إنه تم بناء قواعد عسكرية في مدن ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية بدعم من طهران، مؤكداً أن العملية الإسرائيلية الجارية في الضفة، حالياً، مستمرة، من دون تحديد موعد لانتهائها.
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وأوضح المسؤول الإسرائيلي، الذي لم يحدد الموقع هويته، أن "طهران أمضت، أكثر من عامين ونصف العام، في تجهيز وتخطيط وبناء البنى التحتية الإرهابية في الضفة الغربية".

كذلك، ذكر أنّ السلطات الإيرانية "قدمت الأموال والأسلحة والتدريب العسكري للعسكريين الفلسطينيين"، مشدداً على أن الجيش لم يطلب حتى الآن إجلاء المواطنين في الضفة الغربية، وأضاف: "الغرض من هذه العملية هو الضغط على العسكريين، وتدمير قدراتهم العسكرية".

وأشار إلى أن "السلطة الفلسطينية وعلى الرغم من كل جهودها للحفاظ على النظام والحكم، إلا أنه ليس لها وجود عسكري في جنين والمخيمات الفلسطينية".

ويصف الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية الموسعة الجارية في الضفة الغربية بأنها "عملية لمكافحة الإرهاب".

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الخميس، أنه اتصل بحلفاء بلاده الأوروبيين، وقال: "في الوضع الذي تواجه فيه إسرائيل تهديد طهران والجماعات الوكيلة لها، يجب على العالم الحر أن يقف إلى جانب إسرائيل، وليس ضدها".

وبحسب قول كاتس، "يجب على إسرائيل أن تتعامل مع التهديد في الضفة الغربية مثلما تعاملت في غزة، وأن تتخذ كل الإجراءات الضرورية، بما في ذلك الإخلاء المؤقت للسكان الفلسطينيين في هذه المناطق". (إرم نيوز)
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