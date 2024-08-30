الكرملين: دوروف مواطن روسي وله مطلق الحرية بزيارة بلاده

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن مؤسس "تليغرام" بافيل دوروف، هو مواطن روسي، وله مطلق الحرية بزيارة بلاده.

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وقال بيسكوف في إطار تعليقه على تقارير وسائل الإعلام التي أشارت إلى أن دوروف كان يزور روسيا بشكل متكرر منذ عام 2014: "لقد زار روسيا، إنه مواطن روسي، ويتحرك بحرية، وبطبيعة الحال كان يزور روسيا".كما أضاف المتحدث باسم الكرملين في إطار إجابته عن سؤال عما إذا كانت هناك اجتماعات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودوروف: "لا، كما أعلم، لم يجتمعا مطلقاً". (العربية)