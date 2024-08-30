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عربي-دولي

المفوضية الأوروبية: على الاتحاد الأوروبي زيادة إنتاج الأسلحة

Lebanon 24
30-08-2024 | 09:49
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي لم يبذل حتى الآن ما يكفي من الجهود لزيادة قدراته على إنتاج الأسلحة في ضوء التهديدات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب الروسية الأوكرانية.
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وذكرت فون دير لاين خلال مشاركتها في منتدى "جلوبسيك" الأمني في براغ: "حماية أوروبا هي في المقام الأول من واجب أوروبا". 
 
وأضافت: "رغم أن حلف شمال الأطلسي يجب أن يظل مركز دفاعنا الجماعي، فإننا بحاجة إلى ركيزة أوروبية أقوى بكثير".
 
كما قالت إن الاعتقاد بأن أوروبا تبذل ما يكفي من الجهد في مجال الأمن هو مجرد وهم، مشيرة إلى أن النصف الثاني من هذا العقد سوف يكون محفوفا بالمخاطر.

وتابعت قائلة "نحن الأوروبيون لا بد أن نكون على أهبة الاستعداد... ولا بد أن نفكر في اتحادنا باعتباره مشروعا أمنيا في جوهره". (سكاي نيوز عربية) 
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