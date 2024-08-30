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عربي-دولي

الكرملين: زيارة بوتين إلى منغوليا ستتم بموعدها

Lebanon 24
30-08-2024 | 10:41
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أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الانتهاء من التحضيرات اللازمة لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى منغوليا في الـ3 من أيلول المقبل لحضور الاحتفالات بعيد النصر على اليابان.

وقال بيسكوف للصحفيين، إن الأسئلة حول المحكمة الجنائية الدولية و"اعتقال الرئيس الروسي" غير مقبولة، مؤكدا عدم اعتراف موسكو بهذه المحكم وأن قراراتها باطلة بالنسبة لروسيا.
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وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي، ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، بمزاعم ترحيل أطفال أنقذتهم السلطات الروسية من القصف الأوكراني إلى مناطق آمنة.

وسيقوم الرئيس بوتين بزيارة إلى منغوليا في 3 أيلول لحضور احتفالات الذكرى الخامسة والثمانين لنصر الجيش السوفيتي على اليابان وتحرير منغوليا إبان الحرب العالمية الثانية.
 
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