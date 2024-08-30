Advertisement

عربي-دولي

طباخ شهير يتعرض للطعن.. وحالته حرجة

Lebanon 24
30-08-2024 | 10:46
A-
A+
Doc-P-1240865-638606370259232513.png
Doc-P-1240865-638606370259232513.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أيام على حادث طعن غامض وقع بالتزامن مع مهرجان "نوتينغ هيل" الشهير في بريطانيا، تكشفت تفاصيل صادمة عن إصابة طباخ شهير.

فخلال استماع محكمة وستمنستر، اليوم الجمعة، إلى عمر ويلسون (البالغ من العمر 31 عاما)، كشفت النيابة أن الشيف موسي إيمنيتو البالغ من العمر 41 عاما أصيب بنزيف في الدماغ ولا يزال يرقد في المستشفى في حالة حرجة.
Advertisement
 
وكان ويلسون طعن إيمنيتو الذي عمل مع الشيف العالمي غوردون رامزي وماركوس وارينغ، خارج مطعم دكتور باور في كوينزواي حوالي الساعة 11.22 مساء يوم الاثنين الماضي.

فيما أكدت المدعية العامة ريان نيل أن الشيف، الذي يعيش ويعمل في دبي، أصيب بإصابات دماغية كارثية ونزيف في الدماغ وسكتات قلبية.

وكان ألقي القبض على ويلسون في منطقة نابير بليتونستون، في الساعات الأولى من يوم الأربعاء الماضي. (العربية) 
 
الشيف موسي إيمنيتو (الصورة من حساب الشرطة البريطانية)

عربي-دولي

منوعات

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2024-08-30
10:45 | 2024-08-30
10:41 | 2024-08-30
10:31 | 2024-08-30
10:00 | 2024-08-30
09:49 | 2024-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24