طباخ شهير يتعرض للطعن.. وحالته حرجة

بعد أيام على حادث طعن غامض وقع بالتزامن مع مهرجان "نوتينغ هيل" الشهير في بريطانيا، تكشفت تفاصيل صادمة عن إصابة طباخ شهير.



فخلال استماع محكمة وستمنستر، اليوم الجمعة، إلى عمر ويلسون (البالغ من العمر 31 عاما)، كشفت النيابة أن الشيف موسي إيمنيتو البالغ من العمر 41 عاما أصيب بنزيف في الدماغ ولا يزال يرقد في المستشفى في حالة حرجة.

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وكان ويلسون طعن إيمنيتو الذي عمل مع الشيف العالمي غوردون رامزي وماركوس وارينغ، خارج مطعم دكتور باور في كوينزواي حوالي الساعة 11.22 مساء يوم الاثنين الماضي.



فيما أكدت المدعية العامة ريان نيل أن الشيف، الذي يعيش ويعمل في دبي، أصيب بإصابات دماغية كارثية ونزيف في الدماغ وسكتات قلبية.



وكان ألقي القبض على ويلسون في منطقة نابير بليتونستون، في الساعات الأولى من يوم الأربعاء الماضي. (العربية)