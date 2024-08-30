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عربي-دولي

عملية طعن.. ماذا يحدث على الحدود المصرية- الإسرائيلية؟

Lebanon 24
30-08-2024 | 12:11
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أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن "عملية طعن على الحدود المصرية الإسرائيلية أسفرت عن إصابة 6 أشخاص".

واكدت إذاعة الجيش، ان "المصابون في عملية الطعن في طريقهم إلى إسرائيل وجاري فحص الخلفية".
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الجيش الإسرائيلي

طعن

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