عملية طعن.. ماذا يحدث على الحدود المصرية- الإسرائيلية؟

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن "عملية طعن على الحدود المصرية الإسرائيلية أسفرت عن إصابة 6 أشخاص".

واكدت إذاعة الجيش، ان "المصابون في عملية الطعن في طريقهم إلى إسرائيل وجاري فحص الخلفية".