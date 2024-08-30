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تصريح زيلينسكي بعد تحطم مقاتلة F-16 الأوكرانية يثير سخرية ضابط أميركي

Lebanon 24
30-08-2024 | 13:45
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قال الضابط الأميركي المتقاعد دانييل ديفيس إن طلب فلاديمير زيلينسكي تزويد أوكرانيا بأكثر من 100 مقاتلة من طراز F-16 يبدو سخيفا بعد تحطم واحدة منها مع أفضل الطيارين الأوكرانيين.
وأضاف الخبير: "يزعم زيلينسكي بأنهم بحاجة إلى 100 طائرة مقاتلة بشكل إجمالي، لكن لا أحد يعرف من أين سيحصلون على الطيارين لهذه المقاتلات، خاصة إذا كان هذا الحادث قد وقع بسبب خطأ ارتكبه أفضل طيار لديهم. ماذا يمكننا أن نقول عن باقي الطيارين بعد ذلك؟".
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ويرى الخبير الأميركي أن محاولة المدربين الغربيين، نقل الطيارين الحربيين الأوكرانيين، الذين اعتادوا على الطيران بالطائرات السوفيتية، إلى مقاتلات F-16 باءت بالفشل.
وشدد ديفيس، على أن الطيار الأميركي نفسه يحتاج لتدريب لمدة عامين على الأقل، ليتقن هذه المهنة.
(روسيا اليوم)
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