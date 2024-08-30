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بينيت: نتنياهو دفع العديد من الإسرائيليين إلى التفكير في الهجرة

Lebanon 24
30-08-2024 | 14:00
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حذر رئيس وزراء إسرائيل السابق نفتالي بينيت، الجمعة، من أن سياسات حكومة بنيامين نتنياهو دفعت العديد من الإسرائيليين إلى التفكير في الهجرة.
وقال بينيت، عبر حسابه على منصة إكس: "قبل هجوم 7 تشرين الأول 2023 (الذي شنته فصائل فلسطينية بغزة على قواعد عسكرية ومستوطنات محاذية للقطاع)، كان جزء من الجمهور (الإسرائيلي) يشعر بأن الحكومة تكرهه، إلا أن الهجوم تسبب في ظاهرة معاكسة، وهي النضال من أجل البلاد"، وفق حديثه.
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وأضاف مستدركا: "لكن مع مرور الشهور، عاد اليأس يتسلل إلى نفوس قطاعات واسعة من الإسرائيليين حيث أدت سياسات الحكومة إلى جعلهم يفكرون بالهجرة الدائمة".
وتساءل مستنكرا: "لماذا وزراء الحكومة مشغولون بأنفسهم ليل نهار، ولا يتوقفون عن الشجار مع بعضهم، وتشويه سمعة قادة الجيش الإسرائيلي؟".
كما تساءل مستنكرا: "لماذا هناك قطاع كامل من الإسرائيليين (في إشارة للمتدنيين اليهود) لا يتجند في الجيش؟ وكيف جعلتنا حماس نبدو غير كفوئين؟".
ولفت بينيت الانتباه إلى "تفاقم الإحباط في صفوف الإسرائيليين"، مشيرًا إلى أن شعورًا عامًا يسود بينهم بأن "الحكومة تتعمد اتخاذ قرارات تهدف إلى إلحاق الأذى بشريحة واسعة من الشعب".
كما أشار بينيت إلى أن "عشرات الآلاف من الإسرائيليين من مناطق الشمال يعيشون لاجئين"، منتقدًا عدم وجود خطط حكومية لإعادتهم إلى منازلهم.
واعتبر بينيت أن حكومة نتنياهو "تتجاهل بشكل كبير التحديات الداخلية وتفشل في تقديم الحلول اللازمة لمشاكل السكن والأمن والاقتصاد".
( الأناضول)
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