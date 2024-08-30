الأردن وإيران يبحثان تطورات التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية

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بحث وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، جهود وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد "الخطير" في الضفة الغربية والمنطقة.جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الصفدي مع عراقجي، بالتزامن مع جهود دولية متواصلة لمنع توسع الحرب في غزة والاشتباكات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية إلى حرب إقليمية.ووفق بيان للخارجية الأردنية تلقت الأناضول نسخة منه، هنأ الصفدي، خلال الاتصال، عراقجي على توليه مهام مسؤوليته الجديدة.وأضاف البيان أن الوزيرين بحثا "الأوضاع الإقليمية، وخصوصا الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة وفي المنطقة".وشدد الصفدي على أن "وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد الخطير في المنطقة، وحمايتها من الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة".الصفدي وعراقجي بحثا كذلك عددا من القضايا الثنائية، إذ أكدا "أهمية الاستمرار في حوار صريح شفاف لمعالجة جميع القضايا العالقة، وتطوير علاقات مبنية على التعاون والاحترام المتبادل".واتفق الوزيران على اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل.(الأناضول)