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كنعاني: هذه الادعاءات الكاذبة تُطرح لأهداف سياسية

Lebanon 24
30-08-2024 | 14:29
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نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، مساء اليوم الجمعة، ما أشيع عن "وجود عنصر عسكري إيراني في الأراضي الأوكرانية للقيام بمهمات تدريبية".


وقال: "هذه الادعاءات الكاذبة تُطرح لأهداف سياسية وتتعارض مع نهج الجمهورية الإسلامية الايرانية بشأن الحرب الأوكرانية".
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وتابع: "نؤكد معارضتنا للحرب وضرورة وقف الصراع الروسي الأوكراني عبر الطرق السلمية".
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