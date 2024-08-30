كنعاني: هذه الادعاءات الكاذبة تُطرح لأهداف سياسية

Advertisement

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، مساء اليوم الجمعة، ما أشيع عن "وجود عنصر عسكري إيراني في الأراضي الأوكرانية للقيام بمهمات تدريبية".وقال: "هذه الادعاءات الكاذبة تُطرح لأهداف سياسية وتتعارض مع نهج الجمهورية الإسلامية الايرانية بشأن الحرب الأوكرانية".وتابع: "نؤكد معارضتنا للحرب وضرورة وقف الصراع الروسي الأوكراني عبر الطرق السلمية".