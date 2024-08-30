إعلان حالة التأهب الجوي في 6 مقاطعات أوكرانية

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أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية إعلان حالة التأهب الجوي تحذيرا من غارات جوية في العاصمة كييف وفي مقاطعات تشيرنيغوف وسومي وتشركاسي وبولتافا وخاركوف.وبحسب البيانات، تم إعلان حالة التأهب في هذه المناطق بين الساعة 18.33 والساعة 18.44 بتوقيت موسكو.وذكر الإعلام الأوكراني، أن انفجارا هز مقاطعة سومي شمال أوكرانيا وسط تحذير من غارة جوية تبعتها صفارات الإنذار وإعلان حالة التأهب الجوي بالمقاطعة.وتقع مقاطعة سومي على حدود مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك في روسيا، ويقع المركز الإقليمي للمقاطعة الأوكرانية على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا من حدود كورسك، ويمر طريق سريع عبر مدينة سومي ويربط المدينة بمدينة سودجا الروسية.(روسيا اليوم)