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عربي-دولي
النرويج: هجوم إسرائيل على قافلة مساعدات بغزة لا يمكن قبوله
Lebanon 24
30-08-2024
|
15:30
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قالت وزيرة التنمية الدولية النرويجية آن بيث تفينريم، الجمعة، إن الهجوم الإسرائيلي على قافلة مساعدات لبرنامج الأغذية العالمي في قطاع غزة "لا يمكن قبوله إطلاقا".
وفي بيان نشرته وزارة التنمية الدولية، أعربت تفينريم عن صدمتها إزاء تعرض مركبة تابعة للأمم المتحدة لإطلاق نار مباشر أثناء اقترابها من نقطة تفتيش إسرائيلية، رغم وجود علامات واضحة عليها.
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ولفتت إلى أن المركبة التي تقل موظفي برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حصلت على التصاريح اللازمة من القوات الإسرائيلية قبل أن يتم استهدافها.
وأوضحت الوزيرة النرويجية أن "غزة هي أخطر الأماكن في العالم بالنسبة إلى عمال الإغاثة الإنسانية".
وتابعت: "استهداف عمال الإغاثة الذين يقدمون المساعدة المنقذة للحياة للمدنيين مرة أخرى أمر لا يمكن قبوله إطلاقا".
وأكدت ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في كل مكان وزمان، مطالبة بالتحقيق في الهجوم على الفور. (الاناضول)
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