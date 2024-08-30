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عربي-دولي

تأكيد إماراتي أوروبي على ضرورة وقف النار بغزة وخفض التوتر بالضفة

Lebanon 24
30-08-2024 | 16:38
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أكد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، الجمعة، أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف عاجل لإطلاق النار في قطاع غزة وخفض التوتر بالضفة الغربية.
جاء ذلك خلال لقائهما في قصر الشاطئ بأبوظبي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، في زيارة تأتي ضمن جولة خليجية للمسؤول الأوروبي، شملت سابقا لقاءات بقطر والسعودية.
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وبحسب الوكالة، "أكد الجانبان أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن وقف عاجل لإطلاق النار في قطاع غزة ما يتيح تقديم الدعم الإنساني الكافي لسكان القطاع وتخفيف معاناتهم".
كما أكدا "ضرورة العمل على خفض التوتر في الضفة الغربية والدفع في اتجاه مسار للسلام الدائم والمستقر الذي يقوم على حل الدولتين".
وشدد ابن زايد وميشيل على "خطورة تصاعد التوترات في المنطقة وأهمية العمل الدولي على احتوائها ومنع توسع الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين".
وفي هذا الصدد، نقلت الوكالة عن الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء، تأكيده دعم الإمارات لكل الجهود الهادفة إلى وضع حد للحرب في قطاع غزة وحرصها على تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، ودعم أسباب الاستقرار الإقليمي. (الأناضول)
 
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