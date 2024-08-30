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إصابة 3 إسرائيليين جرّاء انفجار سيارة مفخخة في غوش عتصيون

Lebanon 24
30-08-2024 | 18:33
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أُصيب 6 مستوطنين وقتل فلسطيني واحد في انفجار سيارة مفخّخة في محطة وقود بمستوطنة غوش عتصيون جنوب بيت لحم.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الانفجار وقع عند تقاطع الكتلة داخل سيارة في محطة الوقود.
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