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صراخ غير مسبوق بين نتنياهو وغالانت خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني

Lebanon 24
30-08-2024 | 19:25
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كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، اليوم الجمعة، أن "صراخاً غير مسبوق" اندلع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني.
وذكر مصدر، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن "غالانت دعا خلال الاجتماع للمضي قدماً نحو التوصّل إلى اتفاق مع حماس في أقرب وقت ممكن".
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