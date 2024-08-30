Advertisement

عربي-دولي

بينهم ضابط كبير.. عدد من الإصابات بعمليتين ضد مستوطنين في الضفة الغربية (فيديو)

Lebanon 24
30-08-2024 | 23:07
A-
A+
Doc-P-1241014-638606816678393522.jpg
Doc-P-1241014-638606816678393522.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جرح 6 مستوطنين واستشهد فلسطيني واحد على الأقل في انفجار مركبة وإطلاق نار في مستوطنتين بالضفة الغربية، وفق ما أفادت سكاي نيوز عربية.

فقد أصيب 3 أشخاص بجروح بالغة ومتوسطة، في انفجار مركبة في محطة وقود بمستوطنة غوش عتصيون جنوب بيت لحم.

ومن بين المصابين بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية قائد لواء غوش عتصيون بالجيش الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الانفجار وقع عند تقاطع الكتلة داخل سيارة في محطة الوقود.

وأضافت أن القوات الأمنية تتواجد في المكان للوقوف على تفاصيل الانفجار.
 
Advertisement
 
وذكر الجيش الإسرائيلي في تقييم أولي: "أن انفجار السيارة عند مفترق عتصيون عملية فاشلة، عندما لاحظ المنفذ أن سيارته بدأت تحترق، حاول مهاجمة عمال المحطة لكن حراس الأمن قتلوه".

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن انفجار السيارة بغوش عتصيون كان لاستدراج القوات وعند وصولها، أطلق مسلح النار عليها.

وفي الأثناء، تسلل مسلح فلسطيني إلى مستوطنة كرمي تسور جنوب بيت لحم حيث قام بدهس حارس المستوطنة وباشر بإطلاق النار والاشتباك مع قوات الأمن الإسرائيلي وأعلن عن قتل المنفذ بعد الاشتباك معه.

وقالت وسائل إعلام محلية إن العملية أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين، من بينهم الحارس.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه طُلب من المستوطنين القاطنين في كرمي تسور قرب الخليل التزام المنازل خشية وجود مسلحين إضافيين.(سكاي نيوز)



عربي-دولي

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2024-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2024-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2024-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:27 | 2024-08-31
00:07 | 2024-08-31
00:05 | 2024-08-31
23:38 | 2024-08-30
23:37 | 2024-08-30
23:34 | 2024-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24