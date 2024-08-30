لم تتضح بعد أسبابه.. انفجار ضخم في محطة غاز في عدن يسفر عن قتلى وجرحى

وقع انفجار كبير في محطة لتعبئة الغاز بمدينة عدن جنوبي اليمن مساء أمس الجمعة، ما أسفر عن اندلاع حريق هائل وأسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين.



وأوضحت مصادر أمنية أن الانفجار وقع في شارع مزدحم في عدن، ونتج عنه حريق امتد إلى صهاريج غاز قريبة وعدة محال تجارية.

انفجار ضخم في محطة غاز بالعاصمة عدن يسفر عن مصرع 5 وإصابة العشرات



أفادت مصادر أمنية وطبية مساء الجمعة بوقوع انفجار كبير في محطة لتعبئة الغاز بمدينة عدن، ما أسفر عن اندلاع حريق هائل وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين.



وأوضحت المصادر أن الانفجار وقع في شارع مزدحم… pic.twitter.com/ZbTF21yttG — هاني مسهور (@hsom67) August 30, 2024 Advertisement

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصة "إكس" لحظة وقوع الانفجار واشتعال الحريق، بينما هرعت فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الرعاية الطبية للمصابين.



وحتى الآن، لم تتضح الأسباب وراء الانفجار، ولا تزال السلطات المحلية تحقق في الحادث لكشف ملابساته.(سكاي نيوز)







