Advertisement

عربي-دولي

قتلى وجرحى في قصف أوكراني على منطقة بيلغورود.. واتهامات باستخدام قنابل عنقودية

Lebanon 24
31-08-2024 | 00:27
A-
A+
Doc-P-1241031-638606860717642405.jpg
Doc-P-1241031-638606860717642405.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في آخر التطورات الميدانية، قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 37 آخرون أمس الجمعة في قصف أوكراني على منطقة بيلغورود الروسية الحدودية، وفق ما أفاد الحاكم، متهماً كييف باستخدام قنابل عنقودية.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف إن هذا الهجوم "شنته القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة قنابل عنقودية أطلقت من راجمات صواريخ طراز إم آر إل إس فامباير على مدينة بيلغورود ومنطقة بيلغورود".
Advertisement

كما أضاف عبر تطبيق تليغرام أن من بين المصابين 6 أطفال، 3 منهم "في حالة خطيرة". ولحقت أضرار بثلاثة بنايات سكنية وبنايات أخرى، حسب فرانس برس.
وفد أوكراني في واشنطن

إلى ذلك أعلن المكتب الرئاسي الأوكراني أن مسؤولين كبارا، من بينهم وزيرة الاقتصاد يوليا سفيردينكو ووزير الدفاع رستم أوميروف ومدير مكتب الرئيس أندريه يرماك وكبار مسؤولي هيئة الأركان العامة، بدأوا زيارة إلى العاصمة الأميركية واشنطن أمس الجمعة.

وأفاد في بيان أن يرماك وأوميروف أطلعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن على الوضع في ساحة المعركة في أول اجتماعات الزيارة، وفقاً لرويترز.

"أكثر من 400 صاروخ"
فيما أضاف أن "روسيا ضربت أوكرانيا بأكثر من 400 صاروخ من أنواع مختلفة وطائرات مسيّرة هذا الأسبوع".

كما أوضح أن "الجانب الأوكراني أشار إلى أن أوكرانيا بحاجة لتعزيز الدفاع الجوي لحماية الناس والبنية الأساسية الحيوية".

وقال يرماك في الاجتماع إنه من المهم لأوكرانيا أن تتسلم أسلحة من حزم المساعدات الدفاعية، التي تم الإعلان عنها بالفعل، في أقرب وقت ممكن.(العربية)




تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:38 | 2024-08-31
02:34 | 2024-08-31
02:18 | 2024-08-31
02:09 | 2024-08-31
01:53 | 2024-08-31
01:24 | 2024-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24