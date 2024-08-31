قتلى وجرحى في قصف أوكراني على منطقة بيلغورود.. واتهامات باستخدام قنابل عنقودية

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في آخر التطورات الميدانية، قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 37 آخرون أمس الجمعة في قصف أوكراني على منطقة بيلغورود الروسية الحدودية، وفق ما أفاد الحاكم، متهماً كييف باستخدام قنابل عنقودية.وقال فياتشيسلاف غلادكوف إن هذا الهجوم "شنته القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة قنابل عنقودية أطلقت من راجمات صواريخ طراز إم آر إل إس فامباير على مدينة بيلغورود ومنطقة بيلغورود".كما أضاف عبر تطبيق تليغرام أن من بين المصابين 6 أطفال، 3 منهم "في حالة خطيرة". ولحقت أضرار بثلاثة بنايات سكنية وبنايات أخرى، حسب فرانس برس.وفد أوكراني في واشنطنإلى ذلك أعلن المكتب الرئاسي الأوكراني أن مسؤولين كبارا، من بينهم وزيرة الاقتصاد يوليا سفيردينكو ووزير الدفاع رستم أوميروف ومدير مكتب الرئيس أندريه يرماك وكبار مسؤولي هيئة الأركان العامة، بدأوا زيارة إلى العاصمة الأميركية واشنطن أمس الجمعة.وأفاد في بيان أن يرماك وأوميروف أطلعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن على الوضع في ساحة المعركة في أول اجتماعات الزيارة، وفقاً لرويترز."أكثر من 400 صاروخ"فيما أضاف أن "روسيا ضربت أوكرانيا بأكثر من 400 صاروخ من أنواع مختلفة وطائرات مسيّرة هذا الأسبوع".كما أوضح أن "الجانب الأوكراني أشار إلى أن أوكرانيا بحاجة لتعزيز الدفاع الجوي لحماية الناس والبنية الأساسية الحيوية".وقال يرماك في الاجتماع إنه من المهم لأوكرانيا أن تتسلم أسلحة من حزم المساعدات الدفاعية، التي تم الإعلان عنها بالفعل، في أقرب وقت ممكن.(العربية)