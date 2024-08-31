بعد تحطم مقاتلة إف-16.. إقالة قائد سلاح الجو الأوكراني

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أظهر مرسوم رئاسي أوكراني أن الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، أقال قائد سلاح الجو، ميكولا أوليشتشوك، الجمعة، من منصبه.وتأتي الإقالة بعد يوم واحد من إعلان الجيش الأوكراني تحطم مقاتلة من طراز إف-16 ومقتل طيارها خلال صد ضربة روسية كبيرة، الاثنين.وقال زيلينسكي، في كلمة مساء الجمعة، "لقد قررت تعيين قائد جديد لسلاح الجوي... وأنا ممتن إلى الأبد لجميع طيارينا العسكريين".ولم يوضح سبب الإقالة، لكنه أشار إلى ضرورة حماية الأفراد وإلى الحاجة لضرورة دعم القيادات.وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن اللفتنانت جنرال، أناتولي كريفونوسكا، سيتولى مهامه بشكل مؤقت.