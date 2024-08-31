العاصفة "شانشان" تتجه نحو طوكيو.. واضرار كبيرة

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تشق العاصفة الاستوائية "شانشان" طريقها ببطء نحو الشمال الشرقي عبر اليابان متجهة نحو العاصمة طوكيو، اليوم السبت، مخلفة انهيارا طينيا أسفر عن مقتل 3 أشخاص وتعطل القطارات وامتلاء ممرات قطارات الأنفاق بالمياه.في الأثناء، لا يزال "شانشان"، الذي تحول من إعصار إلى عاصفة مدارية الجمعة، يؤثر على حركة النقل الجوي وبالقطارات في اليابان السبت، مع تحذير السلطات من انهيارات أرضية قد تسببها الأمطار الغزيرة المتواصلة.وضرب الإعصار، وهو من الأقوى التي يشهدها الأرخبيل في العقود الأخيرة، جزيرة كيوشو اعتبارا من الخميس، الا أن سرعة رياحته تراجعت من 252 كيلومترا في الساعة إلى نحو 90 كيلومترا بالساعة، وفقا لفرانس برس.