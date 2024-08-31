الكاميرا فضحته.. مسؤول مخابرات يبتز أحد الأشخاص ويقع في الفخ متلبسا! (فيديو)

قام مسؤول مخابراتي في العراق بابتزاز أحد سكان الأنبار.



الا ان كاميرا فضحته، ووقع مسؤول شعبة استخبارات منطقة "زنكوره" التابعة إلى مُديريَّة استخبارات ومُكافحة إرهاب الأنبار، في الفخ، مُتلبّساً بتسلم رشوة.



ليتبين بعد التحقيقات أن المتهم الذي لم يذكر اسمه، تسلم مبلغ مليون دينار رشوةً من أحد المُشتكين، بعد إيهامه بوجود تقرير أمني بحقه.



فيما أوضحت السلطات أن عملية الضبط تمت وفق مذكرة صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق الرمادي المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983).

ابتز مواطنا عبر إيهامه بوجود تقرير أمني بحقه وتسلم منه مليون دينار كرشوة.. #هيئة_النزاهة تضبط مسؤولا في مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب #الأنبار#العربية_العراق pic.twitter.com/J28vk2zVfO — العربية العراق (@AlArabiya_Iraq) August 31, 2024 Advertisement

ويعاني العراق منذ سنوات من انتشار الفساد في بعض المرافق الحكومية، وحتى الأمنية.



ولا يعتبر تورط أمنيين في عمليات رشى أو ابتزاز بالأمر المستغرب بالنسبة لأغلب العراقيين.



في حين تعمد السلطات العراقية بشكل مضنٍ من أجل مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين، في بلد عاش سنوات من الفوضى وتفلت الأمن.(العربية)



