المياه جرفت السيارات.. أمطار غزيرة وسيول غير مسبوقة بالمدينة المنورة في السعودية (فيديو)

في مشهد غير مسبوق، شهدت المدينة المنورة في السعودية، ليل الجمعة السبت، سقوط أمطار غزيرة تسببت بسيول.



وأظهرت مقاطع نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، السيول وهي تجرف السيارات بعدة شوارع.

سيول المدينه التاريخيه pic.twitter.com/SfFLlUyuNK — عبدالله الحربي (@alamattaqs) August 30, 2024 Advertisement

وعلق مؤسس عالم الطقس، والخبير بالحالات الجوية، عبد الله الحربي، على أحد الفيديوهات قائلا "سيول المدينة المنورة التاريخية".

وأظهرت مقاطع أخرى مشاهد من تساقط الأمطار الغزيرة على المسجد النبوي في المدينة المنورة.

وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية، قد أصدر، أمس الجمعة، تنبيها بشأن الأمطار على المدينة المنورة وجريان السيول. (الحرة)







