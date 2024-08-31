Advertisement

عربي-دولي

المياه جرفت السيارات.. أمطار غزيرة وسيول غير مسبوقة بالمدينة المنورة في السعودية (فيديو)

Lebanon 24
31-08-2024 | 03:24
A-
A+
Doc-P-1241077-638606969907397533.jpg
Doc-P-1241077-638606969907397533.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في مشهد غير مسبوق، شهدت المدينة المنورة في السعودية، ليل الجمعة السبت، سقوط أمطار غزيرة تسببت بسيول.

وأظهرت مقاطع نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، السيول وهي تجرف السيارات بعدة شوارع.
 
Advertisement
 
وعلق مؤسس عالم الطقس، والخبير بالحالات الجوية، عبد الله الحربي، على أحد الفيديوهات قائلا "سيول المدينة المنورة التاريخية".
وأظهرت مقاطع أخرى مشاهد من تساقط الأمطار الغزيرة على المسجد النبوي في المدينة المنورة.
 
وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية، قد أصدر، أمس الجمعة، تنبيها بشأن الأمطار على المدينة المنورة وجريان السيول. (الحرة)



عربي-دولي

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:54 | 2024-08-31
04:51 | 2024-08-31
04:45 | 2024-08-31
04:26 | 2024-08-31
04:00 | 2024-08-31
03:48 | 2024-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24