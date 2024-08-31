بعد "موقفه الجديد" بشأن الإجهاض.. انتقادات لاذعة من هاريس لترامب

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وجهت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، انتقادات حادة لدونالد ترامب، الجمعة، إثر تصريحه بأنه سيصوت برفض مشروع قانون يتعلق بالإجهاض في ولاية فلوريدا.وجاء تصريح ترامب، خلال مقابلة أجراها مع قناة فوكس نيوز، مؤكدا أنه سيصوت بـ "لا" على مقترح قانون في ولاية فلوريدا لإلغاء حظر الإجهاض بعد 6 أسابيع، وذلك بعد يوم من إشارته الضمنية إلى أنه سيصوت لصالح المقترح، وفقا لأسوشيتد برس.وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن حظر الإجهاض في فلوريدا يعد خطأ، موضحا موقفه، بقوله: "أرى أن فترة الستة أسابيع قصيرة، وينبغي منح وقت أطول". غير أنه استدرك قائلا: "لكن في المقابل، نجد أن الديمقراطيين يتبنون مواقف متطرفة".وعاد ترامب ليكرر مزاعمه التي سبق أن أدلى بها مرارا بشأن عمليات الإجهاض في المراحل المتأخرة من الحمل، مؤكدا معارضته الشديدة للسماح بإجراء عمليات الإجهاض حتى الشهر التاسع من الحمل.وفي بيان لها، قالت هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة: "لقد كشف ترامب بوضوح عن موقفه من الإجهاض: إنه يؤيد حظرا صارما للغاية، لدرجة أنه قد يُطبق قبل أن تدرك كثير من النساء أنهن حوامل".وجاء في بيان هاريس "يتباهى ترامب علنا بدوره في إلغاء حكم 'رو ضد ويد'، ويدعو لمعاقبة النساء اللواتي يخضعن للإجهاض"، مضيفة "لذا، لا غرابة في ألا يتعاطف مع ما تواجهه النساء في فلوريدا وعبر الولايات المتحدة من رفض استقبالهن في غرف الطوارئ، وتعرضهن لمخاطر تهدد حياتهن، واضطرارهن للسفر مئات الأميال بحثا عن الرعاية الطبية اللازمة".