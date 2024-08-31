على متنها 22 شخصا.. فقدان مروحية اختفت شرقي روسيا

Advertisement

أوردت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، أن بيانات أولية من الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تشير إلى أن طائرة مروحية روسية تحمل طاقما مؤلفا من 3 أفراد و19 سائحا اختفت فوق منطقة شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد.وأقلعت الطائرة "مي – 8" من قاعدة بالقرب من بركان فاتشكاغيتس، في شبه جزيرة كامتشاتكا، ولم ينجح التواصل مع طاقمها في الموعد الذي كان محددا الساعة 0400 بتوقيت غرينتش، وفقا لما ذكرته وكالتا تاس ونوفوستي للأنباء.وتجري حاليا عمليات البحث عن الطائرة المفقودة.(سكاي نيوز)