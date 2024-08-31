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عربي-دولي

هل أنهت إسرائيل عمليّاتها في الضفة؟

Lebanon 24
31-08-2024 | 06:07
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أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي تقييماً للوضع مع قادة القيادات الإقليمية وقادة هيئة الأركان العامة، حول النشاط في كافة القطاعات، ومتابعته للأحداث في الضفة الغربية المحتلة.

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وأكد هاليفي "استمرار الجهود الهجومية لإحباط الإرهاب، والجهود الدفاعية في المستوطنات والطرق ومنطقة التماس، فضلا عن زيادة يقظة وجاهزية القوات في نهاية الأسبوع"، على حد تعبيره.

وأشار إلى عملية الإجراءات المضادة في منطقة جنين، والتي "تهدف إلى منع الهجمات الإرهابية كما حدث في وقت مبكر من صباح السبت".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت السلطات الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي قصف مدينة جنين بالضفة الغربية، في اليوم الثالث من القتال العنيف في الأراضي الفلسطينية. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه "ضرب خلية إرهابية".

وتقول إسرائيل إن الغارات في شمال الضفة الغربية – التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا، معظمهم تقريباً من المسلحين، منذ مساء الثلاثاء – تهدف إلى منع الهجمات.

كذلك، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية إن أكثر من 650 فلسطينياً استشهدوا في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب.

وفي السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري للعملية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأصدر بياناً في وقت متأخر الخميس دعا فيه الحكومة إلى حماية المدنيين. (سكاي نيوز عربية)
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