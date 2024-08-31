Advertisement

عربي-دولي

جنرال إسرائيليّ يتحدّث عن أهميّة بقاء يحيى السنوار على قيد الحياة.. إليكم ما قاله

Lebanon 24
31-08-2024 | 06:17
A-
A+
Doc-P-1241145-638607073867123495.jpg
Doc-P-1241145-638607073867123495.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد يسرائيل زيف إنه على إسرائيل تجنب اغتيال زعيم "حماس" يحيى السنوار إن أرادت استعادة رهائنها في قطاع غزة، مطالبا بإنهاء الحرب وعقد اتفاق لإعادتهم إلى إسرائيل.

وقال زيف رئيس شعبة العمليات السابق في الجيش الإسرائيلي لـ"القناة الـ12 العبرية"، إنه "إذا كانت إسرائيل تريد المختطفين، فهي بحاجة إلى السنوار على قيد الحياة، على الأقل حتى بعد الصفقة".
Advertisement

وأضاف أنه في حالة اغتيال السنوار، "لن تكون هناك صفقة وسيختفي المختطفون". (روسيا اليوم)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2024-08-31
06:57 | 2024-08-31
06:52 | 2024-08-31
06:31 | 2024-08-31
06:24 | 2024-08-31
06:19 | 2024-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24