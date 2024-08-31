جنرال إسرائيليّ يتحدّث عن أهميّة بقاء يحيى السنوار على قيد الحياة.. إليكم ما قاله

Advertisement

قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد يسرائيل زيف إنه على إسرائيل تجنب اغتيال زعيم "حماس" يحيى السنوار إن أرادت استعادة رهائنها في قطاع غزة، مطالبا بإنهاء الحرب وعقد اتفاق لإعادتهم إلى إسرائيل.وقال زيف رئيس شعبة العمليات السابق في الجيش الإسرائيلي لـ"القناة الـ12 العبرية"، إنه "إذا كانت إسرائيل تريد المختطفين، فهي بحاجة إلى السنوار على قيد الحياة، على الأقل حتى بعد الصفقة".وأضاف أنه في حالة اغتيال السنوار، "لن تكون هناك صفقة وسيختفي المختطفون". (روسيا اليوم)