فيلمٌ عن ترامب.. وهذا موعد عرضه!

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وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن استوديوهات "برياركليف إنترتاينمنت" Briarcliff Entertainment تعتزم طرح فيلم "ذي أبرنتيس" في 11 تشرين الأول.وفي الخامس من تشرين الثاني، يواجه المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الديموقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية.ويصور فيلم "ذي أبرنتيس" سنوات شباب الملياردير، ويُظهر دونالد ترامب (يؤدي دوره سيباستيان ستان) بمظهر الشاب الوصولي الساذج بعض الشيء، والذي ينحرف عن مبادئه عندما يكتشف حيل السلطة إلى جانب معلمه المحامي روي كوهن (يؤدي دوره جيريمي سترونغ)، المرتبط ارتباطا وثيقا بمافيا نيويورك.وحظي فيلم السيرة الذاتية الذي يحمل توقيع المخرج الإيراني الدنماركي علي عباسي، باهتمام واسع خلال عرضه ضمن مهرجان كان في أيار الفائت.وأثار الفيلم غضب الطرف الرئيسي المعني، إذ وعد فريق ترامب باتخاذ إجراءات قانونية ضد منتجي العمل، منددا خصوصا بما اعتبره "تشهيراً خبيثاً بحتاً".وهذه ليست السيرة الذاتية الوحيدة لرئيس سابق والتي تُطرح في صالات السينما: فقد طُرح فيلم "ريغان"، الذي يتتبع حياة الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريغان، في دور العرض الأميركية الجمعة.