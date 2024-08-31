بعد بيونسيه وسيلين ديون.. مغن شهير يهدد بمقاضاة حملة ترامب

هدد جاك وايت، مغني فرقة White Stripes، بمقاضاة حملة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركة دونالد ترامبK بعدما استخدم أحد مساعديه على ما يبدو مقطعًا من أغنية Seven Nation Army للفرقة في منشور مؤيد للمرشح الجمهوري على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وكتب وايت على إنستغرام: "لا تفكروا حتى في استخدام موسيقاي أيها الفاشيون".

كذلك أضاف ساخرا أن دعوى قضائية سيرفعها محاموه قريباً لتضاف إلى 5 آلاف دعوى أخرى".

كذلك اعترضت كل من سيلين ديون، وبيونسيه، وجوني مار من فرقة سميثز، وعائلة مغني السول الراحل إسحاق هايز، وورثة نجم البوب الإيرلندي الراحل سينيد أوكونور على استخدام ترامب أو موظفيه لأعمالهم. (العربية)