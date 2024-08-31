بدء حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في وسط قطاع غزة

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أعلن مسؤول عن بدء حملة التلقيح ضدّ شلل الأطفال وسط قطاع غزة، بعد إعلان الأمم المتحدة موافقة إسرائيل على "هدن إنسانية" للسماح بتطعيم الأطفال.وقال الطبيب موسى عابد مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة في قطاع غزة، إن "فرق وزارة الصحة بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية بدأت اليوم بحملةالتطعيم ضد شلل الأطفال في المنطقة الوسطى".كذلك، قال رئيس اللجنة الفنية لحملة التطعيم مجدي ضهير: "بدأنا حملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال في قطاع غزة". (سكاي نيوز)