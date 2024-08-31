قصّة حبّ حقيقيّة... زوجته رحلت أمامه فلحق بها بعد وفاتها!

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قصة حب مؤثرة بين زوجين مصريين شهدتها مدينة الدلنجات في محافظة البحيرة المصرية، اليوم السبت، حيث تم إعلان وفاة زوجين تربطهما قصة حب قوية خلال نصف ساعة فقط.وكان الزوج زكريا بشاري ذهب إلى مستشفى الدلنجات العام لإجراء جراحة في القلب، وكانت بصحبته رفيقة العمر زوجته حسنية فتحي الجارحي، وأثناء وجوده داخل غرفة العمليات لم تستطع الزوجة التحمل وسقطت على الأرض ليكتشف الحاضرون أنها فارقت الحياة، وعقب وفاتها بنصف ساعة توفي الزوج داخل غرفة العمليات.وسادت حالة من الحزن بين الأهالي وأقارب الزوجين في مدينة الدلنجات، حيث تصدرت قصتهما مواقع التواصل الاجتماعي، واتشحت قريتهما بالسواد حزنا على الزوجين اللذين تعلقا ببعضهما، وكأن القدر جمعهما في حياة وجنازة واحدة.