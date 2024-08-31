لمواجهة جدري القرود.. الإمارات ترسل لقاحات إلى 5 دول إفريقية

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بناء على توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وفي إطار الجهود الإنسانية المستمرة في دعم الدول الصديقة في مواجهة التحديات والأزمات، ترسل دولة الإمارات عددا من الطائرات إلى الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، جنوب أفريقيا، وكوت ديفوار والكاميرون، وعلى متنها لقاحات مضادة لفيروس جدري القرود.يأتي ذلك استجابة للجهود التي تبذلها هذه الدول الخمس لمكافحة واحتواء تفشي الفيروس.