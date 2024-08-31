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عربي-دولي
لمواجهة جدري القرود.. الإمارات ترسل لقاحات إلى 5 دول إفريقية
Lebanon 24
31-08-2024
|
09:50
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بناء على توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وفي إطار الجهود الإنسانية المستمرة في دعم الدول الصديقة في مواجهة التحديات والأزمات، ترسل دولة الإمارات عددا من الطائرات إلى الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، جنوب أفريقيا، وكوت ديفوار والكاميرون، وعلى متنها لقاحات مضادة لفيروس جدري القرود.
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يأتي ذلك استجابة للجهود التي تبذلها هذه الدول الخمس لمكافحة واحتواء تفشي الفيروس.
وقال الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة: "يأتي هذا الدعم تجسيدا للأهمية الكبيرة التي توليها الإمارات لتعزيز العمل الإنساني والصحي على المستوى العالمي، وتأكيدا لالتزامها الدائم بدعم الدول الأخرى خلال الأزمات والكوارث".
وأضاف: " تعكس هذه المبادرة القيم الإنسانية التي تحرص عليها دولة الإمارات في إطار سعيها الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمجتمعات المتضررة في مختلف أنحاء العالم". (سكاي نيوز عربية)
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