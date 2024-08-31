بوتين يُكلّف لافروف بترؤس الوفد الروسي لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

أقرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشكيلة الوفد الروسي إلى أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف.





ويضم الوفد الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، ورئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي غريغوري كاراسين، ومندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، ورئيس لجنة مجلس "الدوما" للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي. (روسيا اليوم)

Advertisement