للمرة الثانية وبإصابة مباشرة.. استهداف سفينة "GROTON" في خليج عدن







وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى، عملية عسكرية استهدفت سفينة "GROTON" في خليج عدن، وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

Advertisement



وأضاف البيان: "نفذت العملية القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل دقيق ومباشر. هذا الاستهداف هو الثاني للسفينةِ بعد استهدافها في الثالث من أغسطس الجاري". أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) اليوم السبت، أنها استهدفت سفينة "GROTON" في خليج عدن للمرة الثانية في شهر اب الجاري، مؤكدة إصابتها بشكل دقيق ومباشر.وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى، عملية عسكرية استهدفت سفينة "GROTON" في خليج عدن، وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".وأضاف البيان: "نفذت العملية القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل دقيق ومباشر. هذا الاستهداف هو الثاني للسفينةِ بعد استهدافها في الثالث من أغسطس الجاري".

وتابع المتحدث العسكري باسم الحوثيين: "إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد نجاحها في منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وكذلك فرض قرار حظر الملاحة في منطقة العمليات المعلن عنها على كافة السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي أوِ التي تتعامل معه بغض النظر عن وجهتها أو السفن التابعة لشركات لها علاقة بهذا العدو".

وأكمل البيان: "تؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها البحرية في منطقة العمليات التابعة لها وكذلك استمرار إسنادها للمقاومة الفلسطينية الباسلة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

هذ وأكد زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية يوم الخميس، أن التحضير للرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف ميناء الحديدة في يوليو الماضي، لا يزال مستمراً وتوقيته سيكون مفاجئا للعدو.

وتشن "أنصار الله" منذ نوفمبر الماضي هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا، إسنادا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.



وفي العاشر من أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع. (روسيا اليوم)