هولندا تزود أوكرانيا بـ28 مدرعة من طراز "فايكنغ"

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أعلن وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز، السبت، أن بلاده أرسلت 28 مدرعة قتالية مجنزرة من طراز فايكنغ إلى أوكرانيا.وأشار بريكلمانز عبر منشور في منصة "إكس" إلى تلقي جنود أوكرانيين التدريب على استخدام هذا الطراز من المدرعات.وأكد استمرار هولندا في دعمها أوكرانيا، والحاجة إلى مساعدة كييف في حربها ضد ما وصفه بـ"العدوان الروسي".في السياق، قال بريكلمانز في تصريح لهيئة الإذاعة العامة الهولندية إن أوكرانيا تمتلك حرية استخدام طائرات إف-16 قدمتها هولندا لأوكرانيا على الأراضي الروسية.وبرر الوزير الهولندي ذلك، بأن "قانون الحرب يسمح لأوكرانيا بمهاجمة أهداف عسكرية إذا هاجمت روسيا أوكرانيا".وأضاف: "هذا يعني أنه إذا تم إطلاق صاروخ من روسيا مثلا، فيمكنك اعتراضه بطائرة إف-16 فوق روسيا أيضا".وشدد على أن المطارات التي تستخدمها طائرات حربية روسية، وتنطلق منها صواريخ روسية (باتجاه أوكرانيا) تعد أهدافا مشروعة وفقا لقانون الحرب.واشترط بريكلمانز عدم استهداف أوكرانيا أهدافا مدنية عبر طائرات إف-16 قدمتها هولندا لها، مبينا أن بلاده وضعت ذلك الشرط عندما قدمت تلك الطائرات لكييف.