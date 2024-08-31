الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي في غزة وينشر فيديو

🔻#عاجل جيش الدفاع والشاباك يقضيان على قائد لواء مخيمات الوسطى في الجهاد الإسلامي
🔻في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك أمس الأول (الخميس) هاجمت قطعة جوية في وسط قطاع غزة وقضت على قائد لواء مخيمات الوسطى في الجهاد الإسلامي الارهابي المدعو محمد القطراوي.
🔻لقد روّج المدعو محمد… pic.twitter.com/MjBFc0KEQm
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 31, 2024
🔻#عاجل جيش الدفاع والشاباك يقضيان على قائد لواء مخيمات الوسطى في الجهاد الإسلامي
🔻في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك أمس الأول (الخميس) هاجمت قطعة جوية في وسط قطاع غزة وقضت على قائد لواء مخيمات الوسطى في الجهاد الإسلامي الارهابي المدعو محمد القطراوي.
🔻لقد روّج المدعو محمد… pic.twitter.com/MjBFc0KEQm