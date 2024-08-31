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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي في غزة وينشر فيديو

Lebanon 24
31-08-2024 | 14:20
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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد قائد لواء "مخيمات الوسطى في الجهاد الإسلامي" محمد القطراوي.

وأشار الجيش، إلى أنه أجرى عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك، الخميس، هاجمت قطعة جوية في وسط قطاع غزة وقضت على قائد لواء مخيمات الوسطى في الجهاد الإسلامي، محمد القطراوي.
 
 
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وقال الجيش الإسرائيلي إن محمد القطراوي روج لعمليات إطلاق قذائف صاروخية من وسط قطاع غزة نحو الأراضي الاسرائيلية وكان "مسؤولا عن تنفيذ العديد من المخططات ضد قوات جيش الدفاع والجبهة الداخلية في إسرائيل".

وأضاف بيان للجيش: "كما شغل القطراوي عدة مناصب في التنظيم بما فيها نائب قائد اللواء وضابط الاستخبارات". (سكاي نيوز)
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