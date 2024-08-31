الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي في غزة وينشر فيديو

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد قائد لواء "مخيمات الوسطى في الجهاد الإسلامي" محمد القطراوي.



وأشار الجيش، إلى أنه أجرى عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك، الخميس، هاجمت قطعة جوية في وسط قطاع غزة وقضت على قائد لواء مخيمات الوسطى في الجهاد الإسلامي، محمد القطراوي.

🔻#عاجل جيش الدفاع والشاباك يقضيان على قائد لواء مخيمات الوسطى في الجهاد الإسلامي



🔻في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك أمس الأول (الخميس) هاجمت قطعة جوية في وسط قطاع غزة وقضت على قائد لواء مخيمات الوسطى في الجهاد الإسلامي الارهابي المدعو محمد القطراوي.



🔻لقد روّج المدعو محمد… pic.twitter.com/MjBFc0KEQm — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 31, 2024 Advertisement



وقال الجيش الإسرائيلي إن محمد القطراوي روج لعمليات إطلاق قذائف صاروخية من وسط قطاع غزة نحو الأراضي الاسرائيلية وكان "مسؤولا عن تنفيذ العديد من المخططات ضد قوات جيش الدفاع والجبهة الداخلية في إسرائيل".



وأضاف بيان للجيش: "كما شغل القطراوي عدة مناصب في التنظيم بما فيها نائب قائد اللواء وضابط الاستخبارات". (سكاي نيوز) وقال الجيش الإسرائيلي إن محمد القطراوي روج لعمليات إطلاق قذائف صاروخية من وسط قطاع غزة نحو الأراضي الاسرائيلية وكان "مسؤولا عن تنفيذ العديد من المخططات ضد قوات جيش الدفاع والجبهة الداخلية في إسرائيل".وأضاف بيان للجيش: "كما شغل القطراوي عدة مناصب في التنظيم بما فيها نائب قائد اللواء وضابط الاستخبارات". (سكاي نيوز)