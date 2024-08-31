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عشرات آلاف الإسرائيليين يطالبون بإبرام صفقة تبادل أسرى

Lebanon 24
31-08-2024 | 16:33
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تظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، في أنحاء البلاد، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة، في حين أغلق متظاهرون عددًا من الطرق في مدن تل أبيب وحيفا ورحوبوت، وفق إعلام عبري.
وقالت هيئة البث العبرية (رسمية) إن آلاف الإسرائيليين "تظاهروا في تل أبيب"، مطالبين "بإبرام صفقة فورية مع الفصائل الفلسطينية، في حين أغلق متظاهرون أحد مقاطع شارع أيالون وسط المدينة".
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بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية (خاصة) إنّ آلاف الإسرائيليين "تظاهروا وسط حيفا (شمال)، وعند مفترق كركور قرب حيفا، وفي رحوبوت (وسط)".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ "عشرات المتظاهرين أغلقوا طريقًِا رئيسية عند مفرق كركور، فيما أغلق متظاهرون آخرون مفترق طرق في رحوبوت".
(الأناضول)
 
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