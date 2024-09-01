بالطائرات المسيّرة.. أوكرانيا تستهدف موسكو

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شنت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية موسكو وأهداف أخرى في جميع أنحاء البلاد خلال الليل، وفقًا لمسؤولين محليين، في وقت تضغط فيه كييف على الولايات المتحدة للسماح لها باستخدام الأسلحة التي يوفرها حلفاؤها لضرب عمق روسيا.وقال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، عبر تطبيق تلغرام، إن أربع طائرات مسيرة على الأقل كانت متجهة نحو موسكو قد تم تدميرها في محيط المدينة.من جهته، أفاد ألكسندر بوجوماز، حاكم منطقة بريانسك الحدودية في جنوب غرب روسيا، عبر تلغرام أيضًا، بأن حوالي 26 طائرة مسيرة أوكرانية تم إسقاطها في المنطقة.وفي منشورات أخرى على تلغرام، أكد حاكم منطقة فورونيج تدمير أكثر من عشر طائرات مسيرة فوق المنطقة، بينما تم إسقاط طائرات أخرى في مناطق كورسك، ليبيتسك، ريازان، وتولا.ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار نتيجة للهجمات. (سكاي نيوز عربية)