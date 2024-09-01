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فقد جزءا من ذراعه.. من هو الرهينة الأميركي الذي عُثر عليه مقتولا في رفح؟

Lebanon 24
01-09-2024 | 00:18
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أكّد مسؤولون إسرائيليون إن عملية الجيش الإسرائيلي لاستعادة جثث 6 رهائن من غزة قد انتهت، حيث استغرقت العملية ساعات عديدة لتحديد هوية الجثث رسميًا وإخطار العائلات.

وكان الرهينة الإسرائيلي الأميركي، هيرش غولدبرج بولين، من بين الرهائن الستة الذين تم العثور على جثثهم في غزة، بحسب ما ذكرت شبكة "سي ان ان".
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وكان غولدبرج بولين يبلغ من العمر 23 عامًا عندما اختطف من مهرجان نوفا الموسيقي أثناء هجمات حماس على إسرائيل في 7  تشرين الأول الماضي، وأصيب بجروح خطيرة أثناء الهجوم وظهر في مقطع فيديو أصدرته الحركة في نيسان وقد فقد جزءًا من ذراعه اليسرى. 

وبعد اختطافه، دعا والداه راشيل غولدبرج بولين وجون بولين أطراف محادثات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق.

وأصدر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بيانا بشأن وفاة هيرش غولدبرج بولين، بتدوينة على منصة "إكس" قال فيها: "هيرش غولدبرج بولين بطل أميركي سيظل في الأذهان لطفه وإيثاره. قلوبنا تتألم من أجل جون وراشيل وعائلتهما بالكامل، وكذلك العائلات الأخرى التي علمت اليوم أن أحباءها لن يعودوا إلى الوطن". (سي ان ان)
 
ظهر بفيديو سابق لحماس.. رهينة إسرائيلي أمريكي من بين الجثث المستعادة من غزة وفقا لمحلل CNN

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