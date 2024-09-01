في أميركا.. طائرة اصطدمت بعمود كهربائي وأشعلت حرائق في شقق سكنية

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فُقد 3 أشخاص على الأقل في حادث تحطم طائرة خفيفة سقطت في حي سكني بولاية أوريغون الأميركية.ونقلت قناة "ABC NEWS" عن السلطات المحلية قولها إن "طائرة صغيرة ذات محركين سقطت على حي سكني في ولاية أوريغون... ووفقا للمعلومات الأولية، فقد 3 أشخاص على الأقل".وذكرت أن الطائرة اصطدمت في البداية بعمود لخطوط الكهرباء، ثم بمبنى سكني، مما أدى إلى اندلاع حريق انتشر إلى 4 مبان.ونقلت عن سكوت ليويس رئيس خدمة الإطفاء في مدينة غريشام أنه كان هناك شخصان على متن الطائرة، مضيفة أن المفقود الثالث هو من سكان المبنى.وأشار ليويس إلى أنه تم نقل 5 عائلات من المبنى المنكوب إلى مكان آمن.