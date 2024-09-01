Advertisement

عربي-دولي

في أميركا.. طائرة اصطدمت بعمود كهربائي وأشعلت حرائق في شقق سكنية

Lebanon 24
01-09-2024 | 03:38
A-
A+
Doc-P-1241437-638607845105850057.png
Doc-P-1241437-638607845105850057.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فُقد 3 أشخاص على الأقل في حادث تحطم طائرة خفيفة سقطت في حي سكني بولاية أوريغون الأميركية.

ونقلت قناة "ABC NEWS" عن  السلطات المحلية قولها إن "طائرة صغيرة ذات محركين سقطت على حي سكني في ولاية أوريغون... ووفقا للمعلومات الأولية، فقد 3 أشخاص على الأقل".
Advertisement

وذكرت أن الطائرة اصطدمت في البداية بعمود لخطوط الكهرباء، ثم بمبنى سكني، مما أدى إلى اندلاع حريق انتشر إلى 4 مبان.

ونقلت عن سكوت ليويس رئيس خدمة الإطفاء في مدينة غريشام أنه كان هناك شخصان على متن الطائرة، مضيفة أن المفقود الثالث هو من سكان المبنى.

وأشار ليويس إلى أنه تم نقل 5 عائلات من المبنى المنكوب إلى مكان آمن.

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:18 | 2024-09-01
10:00 | 2024-09-01
09:55 | 2024-09-01
08:44 | 2024-09-01
08:00 | 2024-09-01
07:51 | 2024-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24