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منشور يفضح اختطاف طفلة من غزة... والجيش الإسرائيلي يتراجع!

Lebanon 24
01-09-2024 | 04:57
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أثار منشور الجندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي لكتيبة 432 للواء غيفعاتي يدعى إيدو زاهار، على منصة إنستغرام جدلًا واسعًا، حيث ظهرت في الصورة طفلة فلسطينية دون وجود أي فرد من أسرتها. ثم تم حذف المنشور بعد ساعات، وتحوّل الحساب إلى خاص.
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ووفقا لما نشره الجندي في لواء جفعاتي زاهار ثم قام بحذفه، فقد ظهرت طفلة في الصورة تُدعى ضحى طلعت، وهي فتاة غزاوية تبلغ من العمر 8 سنوات، تم اختطافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من معبر رفح في أواخر تموز الماضي، وفقًا لشهادة الجندي الإسرائيلي.

 في سياق متصل، ذكر صديق النقيب الإسرائيلي هاريل إيتاه في مقابلة إذاعية أن زاهار "أنقذ طفلة تبكي في غزة"، ما أثار جدلًا كبيرًا، ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى تحقيق فوري في الحادثة، مشيرة إلى احتمال ارتكاب جريمة حرب.

الجندي الإسرائيلي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أضاف في شهادته أن الطفلة ضحى تم فصلها عن قريب لها مسن لأسباب أمنية، وزعم أنه تركها مع جنود آخرين دون معرفة مصيرها لاحقًا.

وبعد نشر الصورة بيومين، رفض المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الادعاءات باختطاف الطفلة، قائلاً إن المزاعم حول قيام جندي إسرائيلي باختطاف فتاة صغيرة لا أساس لها، دون إبداء المزيد من التفاصيل.

ووفقا لتقرير صادر عن منظمة "أنقذوا الأطفال" بعنوان "الأطفال المفقودون في غزة"، أكد وجود آلاف الأطفال المفقودين في غزة، بما في ذلك حالات اختطاف واحتجاز قسري. (عربي21)
 
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