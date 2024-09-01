إنشاء محطة ثالثة للطاقة الشمسية بمدينة دخان بقطر

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي، اليوم الأحد، إنشاء محطة ثالثة للطاقة الشمسية في مدينة دخان.







والهدف من المحطة الثالثة تعزيز إجمالي إنتاج الطاقة الشمسية بنحو 30 بالمئة ليصل إلى 4 آلاف ميغاوات بحلول عام 2030.

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