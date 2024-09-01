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إقتصاد

إنشاء محطة ثالثة للطاقة الشمسية بمدينة دخان بقطر

Lebanon 24
01-09-2024 | 06:03
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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي، اليوم الأحد، إنشاء محطة ثالثة للطاقة الشمسية في مدينة دخان.



والهدف من المحطة الثالثة تعزيز إجمالي إنتاج الطاقة الشمسية بنحو 30 بالمئة ليصل إلى 4 آلاف ميغاوات بحلول عام 2030.
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