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لابيد يدعو إلى إضراب بعد انتشال جثث رهائن من غزة

Lebanon 24
01-09-2024 | 07:51
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دعا زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد إلى إلاضراب لإغلاق اقتصاد البلاد من أجل الضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق من أجل إطلاق الرهائن المتبقين في قطاع غزة، بحسب "رويترز".

ودعا لابيد، الذي تولى رئاسة الحكومة سابقا، كل إسرائيلي “تحطم قلبه هذا الصباح” إلى الانضمام إلى احتجاج كبير في تل أبيب في وقت لاحق من يوم الأحد.
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كما طلب لابيد من اتحاد العمال الرئيسي في إسرائيل والشركات والبلديات المشاركة في الإضراب.

وجاءت تصريحاته بعد أن استعادت القوات الإسرائيلية جثث ستة رهائن كانوا محتجزين في غزة.
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