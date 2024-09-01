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عربي-دولي

رقم 100.. الأردن يعلن عن وصول قافلة إنسانية جديدة الى غزة

Lebanon 24
01-09-2024 | 11:47
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أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الأحد، أن عدد القوافل الأردنية التي وصلت إلى قطاع غزة منذ بدء انطلاق القوافل البرية بلغ 100 قافلة.

وضمت المئة قافلة التي أرسلت خلال الشهور الماضية نحو 3374 شاحنة، وقد حملت المواد الإغاثية والغذائية والطبية والصحية، بالإضافة إلى العديد من المستلزمات التي يحتاجها القطاع.
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وتم تسيير القافلة رقم 100 التي وصلت القطاع يوم الأحد بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وحملت طرودا غذائية وطحينا ومعلبات متنوعة وحليب أطفال ومواد إغاثية متنوعة وأدوية ومحاليل وريدية.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، إن "الدور الأردني في إغاثة الأهل في غزة يعتبر حيويا وفعالا ورئيسا لضمان إدخال وإيصال المساعدات، إذ تتكاتف الجهات كافة لتنفيذ العمل الإنساني الضخم الذي يقوم به الأردن من مختلف القطاعات والمؤسسات والهيئات".

وأشار إلى أن دور الهيئة يشتمل على نواح متعددة "التواصل مع الجهات الرسمية العاملة داخل القطاع لوضع قوائم الاحتياج، آخذين بعين الاعتبار شراء المواد الأساسية والتشبيك مع المنظمات والمؤسسات لجلب المزيد من التبرعات التي تصب مباشرة في تأمين الاحتياجات وتنفيذ البرامج والمشاريع الاغاثية".

ولفت الشبلي إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية لإيصال وإدخال المساعدات الى القطاع، وإبرام الاتفاقيات مع الجمعيات والمنظمات العاملة داخل قطاع غزة لضمان توزيع المساعدات على الأهل في قطاع غزة.
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